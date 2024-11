Full Rewind Festival 2025: Bandnachschlag mit BENEDICTION und HYPOCRISY

Der heftigste Acker in der Festivallandschaft wird im kommenden Jahr wieder im nordsächsischen Roitzschjora bespielt werden. Das Full Rewind Festival wartet dafür mit allerlei Bands auf.



Das aktuelle Line-Up liest sich so:

ANNISOKAY

AUGUST BURNS RED

BENEDICTION

BLOODCLOT

CALLEJON

DEEZ NUTS

DEVILDRIVER

EKTOMORF

HYPOCRISY

KATAKLYSM

KNORKATOR

KRISIUN

LOIKAEMIE

MACHINE HEAD

MINISTRY

NASTY

PERKELE

RISE OF THE NORTHSTAR

RYKER’S

THROWN

WALLS OF JERICHO



Das Festival findet vom 31.07. bis 02.08.2025 auf dem Flugplatz in Roitzschjora statt. Die Tickets dafür sind über die Festivalhomepage erhältlich.

Quelle: www.full-rewind.de Redakteur: Swen Reuter Tags: full rewind festival 2025 festival 2025 flugplatz roitzschjora machine head ministry annisokay august burns red benediction bloodclot callejon deez nuts devildriver ektomorf hypocrisy kataklysm knorkator krisiun walls of jericho