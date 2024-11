BENEDICTION auf Tour mit JUNGLE ROT und MASTER

Ein schönes Baller-Paket in Konzertform haben die Mädels und Jungs von WE Live Agency da zusammengeschnürt. BENEDICTION (UK), supportet von den US-Amerikanern JUNGLE ROT und MASTER, begibt sich im April des nächsten Jahres zusammen auf die "Tales Of The Triple Death..."-Tour. Bis dahin schön die Nackenmuskulatur in Form bringen, Boys and Girls...

Hier die Termine:

04.04.2025 DE Hamburg, Kultur Palast

05.04.2025 DE Bad Oeynhausen, Druckerei

06.04.2025 NL Sittard, Volt

07.04.2025 LU Luxemburg, Rockhall

09.04.2025 DE Mannheim, 7er Club

10.04.2025 DE Regensburg, Airport Eventhall

11.04.2025 DE Geiselwind, Metal Franconia

12.04.2025 AT Salzburg, Rockhouse

13.04.2025 DE Jena, F-Haus

15.04.2025 DE Berlin, Lido

16.04.2025 DE Essen, Turock

17.04.2025 CH Aarau, Kiff