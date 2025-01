BEAST IN BLACK mit neuem Video

Die Finnischen Power-Metaller BEAST IN BLACK haben bei Youtube ein neues Video zu 'Blade Runner' veröffenlticht. Das Filmmaterial stammt von einem Liveauftritt, auf dem Rock-The-Lakes-Festival, am 21.08.2022 in der Schweiz und wurde unter der Regie von Damien Dausch abgedreht.

BEAST IN BLACK - Blade Runner (OFFICIAL MUSIC VIDEO)





