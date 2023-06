BAUHAUS LIVE: Underground Metal in Reinkultur

In Troisdorf bei Bonn geht es in den kommenden Monaten wieder mächtig rund, denn TaktArt bringt wie gewohnt hier einmal im Monat unter dem Banner "Bauhaus Live" die feinsten Bands des deutschen Undergrounds zusammen, die anschließend das kultige Jugendzentrum ordentlich rocken. Der Plan für die kommenden Monate hält mit den Nerd-Metallern HORIZIS, den grandiosen Black-Metallern MAGOTH oder auch den Industrial-Goth-Metalllern LEACHED zahlreiche Highlights für euch bereit. Wann die nächsten Veranstaltungen stattfinden und wie das Lineup jeweils genau aussieht, findet ihr in der folgenden Übersicht:

23: Juni 2023

PARIAHLORD (Stoner Rock) | DRUCKPUNKT (Rap Rock) | BRIMSTONE GATE (Black / Death Metal)

18. August 2023

CELL | THOMAA! | AREA SOUTH

15. September 2023

PURIFY | HORIZIS | ABSINTH

20. Oktober 2023

AKASORA | MAGOTH | MÄHTHRÄSHER

17. November 2023

SMORRAH | LEACHED + eine weitere Band

Los geht es jeweils um 20:00 Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr) und das Jugendzentrum Bauhaus ist problemlos zu Fuß in 10 Minuten vom Bahnhof Troisdorf aus zu erreichen