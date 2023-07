A SICKNESS UNTO DEATH und das vierte Album

Die Bremer Doom-Metaller A SICKNESS UNTO DEATH werden am 06.10.2023 ihr viertes Studioalbum "Poles" über TWS - Source Of Deluge Records in die Läden bringen. Gut fünf Jahre nach dem Vorgänger "Beyond" (2018) wird heuer zum ersten Norman Lonhard (ex-TRIPTYKON) als Session-Drummer dabei sein.



Das Album wird acht neue Songs enthalten und nach Bandangaben auf weißem Vinyl sowie als digitales Release erscheinen. Erstmals in der Bandgeschichte kündigt die Band auch deutschsprachige Songs an, derer drei auf "Poles" zu hören sein werden.



Sänger Tim Ziegeler merkt dazu an:



"Hoffnungslose Zeiten sind die besten, um Alben zu schreiben. 'Poles' ist definitiv das vielseitigste und reifste Album, das wir bisher aufgenommen haben. Es vereint alle Facetten des typischen ASUD Sounds, bringt aber auch neue Elemente ein. Zum Beispiel die deutschsprachigen Stücke und der längste ASUD-Track, den ihr jemals gehört habt."



Gitarrist und Produzent Michael Maas fügt hinzu:



"Der Schlüssel zum Schreiben der neuen Songs war, allen Ballast abzuwerfen und uns neu zu erfinden und trotzdem "back to the roots" zu gehen. Dazu kamen noch ein bisschen Mellotron, Lärm und Zombie-Filme. Zum Schluss noch eine gesunde Dosis Leben, Chaos und Country Musik, dann läuft's!"



Vorbestellungen werden in Kürze möglich sein.

Der Berichterstatter vermisst in der ansonsten sehr erfreulichen Ankündigung indes die CD-Version. O tempora, o mores. Gleichwohl sind wir natürlich sehr gespannt auf den Entwicklungsschritt, den die Band dieses Mal vollzogen hat. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.