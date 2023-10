Aus dem schönen Italien kommen diesmal progressive Töne, denn mit 'Alone In Time' haben die fünf Jungs von AVELION einen neuen Song am Start.

Die Band besteht aus:

Riccardo Rizzardelli – Vocals

Oreste Giacomini – Keyboards

Leonardo Freggi- Guitars

Danilo Arisi – Bass

Alessandro Ponzi – Drums