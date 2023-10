AMORPHIS' Bienen

In Form von 'The Bee' präsentieren uns die Jungs von AMORPHIS einen neuen Song ihrer Live-Scheibe "Queen Of Time (Live At Tavastia 2021)", die heute über Atomic Fire Records erschien.

Zudem sind die Jungs bald it SOLSTAFIR und LOST SOCIETY auf Tour:

10/27/2023 Carlswerk Victoria – Cologne, DE

10/28/2023 MusicHall – Geiselwind, DE

10/29/2023 TivoliVredenburg –Utrecht, NL

10/31/2023 VZ Komma – Wörgl, AT

11/01/2023 Boogaloo Club – Zagreb, HR

11/02/2023 YCC –Skopje, MK

11/03/2023 Principal Club Theater –Thessaloniki, GR

11/04/2023 Fuzz Club – Athens, GR

11/05/2023 Pirotska 5 – Sofia, BG

11/06/2023 Arelene Romane – Bucharest, RO

11/07/2023 Form Space – Cluj-Napoca, RO

11/09/2023 Collosseum – Košice, SK

11/10/2023 Majestic Music Club – Bratislava, SK

11/11/2023 Posthof – Linz, AT

11/12/2023 Masters Of Rock Café – Zlín, CZ

11/14/2023 B90 – Gdansk, PL

11/15/2023 Kamienna12 – Kraków, PL

11/16/2023 Stromwerk – Dresden, DE

11/17/2023 Metal Hammer Paradise – Wangels, DE *Sold Out*

11/18/2023 Capitol – Hanover, DE