AVATAR lässt es tanzen

Mit "Dance Devil Dance" präsentieren uns die Musiker von AVATAR ihr neues Album, das am 17. Februar 2023 über Black Waltz Records/Thirty Tigers erscheint.

Auch konnte für die Platte HALESTORM-Frontfrau Lzzy Hale gewonnen werden.

Wir haben die Trackliste für euch:

1. Dance Devil Dance

2. Chimp Mosh Pit

3. Valley Of Disease

4. On The Beach

5. Do You Feel In Control

6. Gotta Wanna Riot

7. The Dirt I'm Buried In

8. Clouds Dipped In Chrome

9. Hazmat Suit

10. Train

11. Violence No Matter What