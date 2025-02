AVANTASIA und die Hexe

Gemeinsam mit Tommy Karevik von KAMELOT stellt sich Tobias Sammet in 'The Witch' in einem gruseligen Geisterschloss der Dame. Der Song stammt aus dem neuen Album "Here Be Dragons", das am 28. Februar 2025 über Napalm Records erscheint.



Tobias Sammet zu 'The Witch':

" 'The Witch' ist ein düsterer und bezaubernder Song, der viele traditionelle Avantasia-Trademarks in einer dunklen und zugleich magischen Stimmung vereint, die meiner Meinung nach irgendwie neu in der Welt von Avantasia ist, während er sich perfekt in den Rest des Albums einfügt. Tommy Karevik von KAMELOT hat hier wunderbare Arbeit geleistet, und ich kann es kaum erwarten, diesen Song mit Tommy auf unserer bevorstehenden Tournee zu singen. Wir planen ein atemberaubendes Bühnenbild und verwandeln die Bühne in ein spukendes Geisterschloss, das vom Gebäude, in dem das Musikvideo gedreht wurde, inspiriert ist. Es ist ein wunderschönes Stück, kraftvoll, hymnisch, melodisch und voller unheimlicher kleiner Details. Ich bin sehr stolz auf den Song und das ganze Album."



Nun denn, auf zum fröhlichen Gruseln!



The Witch, feat. Tommy Karevik







