Die nächste, digitale Single der Extreme-Metal-Gruppe AUTUMN LIES BURIED heißt 'Told Off With A Sawed Off', eine weitere Auskopplung aus der für den 6. Juni angekündigten EP "Mob Mentality".







https://www.youtube.com/watch?v=NIAte90l3eQ

