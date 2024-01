ATARAXIA: Neues Album am Horizont

Die italienische, neoklassische Avantgarde-Band wird am 24.05.2024 ihr neues Album mit dem wohlklingenden Titel "Centaurea" in diversen Ausführungen über The Circle Music veröffentlichen. Das Video zur ersten Singleauskopplung 'The Source' bietet bereits einen Ausblick auf das Werk. Am Entstehen des Songs wirkte laut Auskunft der Band Gregorio Bellodi mit seinen Uilleann Pipes mit. Jeden Monat wird bis zum Erscheinen des Albums ein weiterer Track verfügbar gemacht. "Centaurea" ist Teil einer Trilogie, die 2022 mit "Pomegranate, The Chant Of The Elementals" ihren Anfang nahm. Der Albumtitel bezieht sich auf eine Insel, die wie ein mediterranes Avalon in den Zeiten verschoben und nur durch Träume erreichbar sein soll.

