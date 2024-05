AS I LAY DYING kündigt Europa-Tour an

Die "Through Storms Ahead Tour" startet am 15. November 2024 in Würzburg, Deutschland und führt durch mehrere Länder wie Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Schweden und Norwegen. Das große Tourfinale findet genau einen Monat später in Oberhausen, Deutschland statt. Unterstützt wird die Tour durch CALIBAN, DECAPITATED und LEFT TO SUFFER.



Gleichzeitig hat die Band auch 'Burden' eine este Single vom neuen Album veröffentlicht.



Through Storms Ahead Europa-Tour 2024

AS I LAY DYING, mit CALIBAN, DECAPITATED und LEFT TO SUFFER



15.11.24 DE - Würzburg / Posthalle

16.11.24 CZ - Prag / Sasazu

18.11.24 SE - Göteborg / Film Studios

19.11.24 NO - Oslo / Rockefeller

21.11.24 FI - Helsinki / Kulttuuritalo

23.11.24 SE - Stockholm / Fållan

24.11.24 DK - Kopenhagen / Amager Bio

25.11.24 DE - Berlin / Huxleys

26.11.24 PL - Warschau / Progresja

27.11.24 HU - Budapest / Barba Negra

28.11.24 AT - Wien / Gasometer

29.11.24 DE - München / Zenith

30.11.24 IT - Mailand / Alcatraz

01.12.24 IT - Rom / Orion

03.12.24 CH - Zürich / Xtra

04.12.24 FR - Lyon / Transbordeur

05.12.24 ES - Barcelona / Razzmatazz

06.12.24 ES - Madrid / Riviera

08.12.24 FR - Paris / Trianon

09.12.24 DE - Saarbrücken / E-Werk

10.12.24 BE - Brüssel / AB

11.12.24 NL - Amsterdam / Melkweg

13.12.24 DE - Hamburg / Inselpark Arena

14.12.24 DE - Leipzig / Haus Auensee

15.12.24 DE - Oberhausen / Turbinenhalle



Burden







https://www.youtube.com/watch?v=iAUhaNynXAI

