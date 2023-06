'Factory Of Sin' ist die zweite, digitale Single der US-amerikanischen Metalgruppe ARCH BLADE vom Album "Kill The Witch", das für den 28. Juli angekündigt ist. Interessierte können auf verschiedenen Plattformen in die Nummern hineinhören.

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: arch blade kill the witch factory of sin