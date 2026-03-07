ARCHSPIRE veröffentlicht neue Single 'Red Golitah'!
07.03.2026 | 15:32
Nach 'Carrion Lader' und 'Limb Of Leviticus' veröffentlichten die kanadischen Tech-Deather ARCHSPIRE die neue Single 'Red Goliath'. Mutmaßlich ist sie der letzte Vorgeschmack, bevor das neue Album "Too Fast To Die" am 10.04.2026 veröffentlicht wird.
https://www.youtube.com/watch?v=6iVcMF7QKMY
Die Tracklist von "Too Fast To Die" liest sich wie folgt:
1. Liminal Cypher
2. Red Goliath
3. Carrion Ladder
4. Anomalous Descent
5. The Vessel
6. Limb Of Leviticus
7. Deadbolt The Backward
8. Too Fast To Die
