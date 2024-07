ANVIL auf Tour im Herbst

Dass man das zwanzigste Album der Bandhistorie entsprechend mit einer ausgedehnten Tour feiert, sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Die kanadischen Heavy/Power Metaller und alten Hasen ANVIL wissen das natürlich.

So, save your date and grab your ticket:

01.10. - Edinburgh, UK – Bannermans

02.10. - Liverpool, UK - Academy 2

03.10. - Sheffield, UK – Corporation

04.10. - Hull, UK - The Welly Club

05.10. - Merthyr Tydfil, UK - CLWB Crown

07.10. - Dublin, Ireland - Grand Social

08.10. - Belfast, UK - Limelight 2

09.10. - Glasgow, UK - Audio

11.10. - London, UK - The Dome

12.10. - Leicester, UK - Academy 2

13.10. - Southampton, UK - The Joiners

15.10. - Hastings, UK - The Crypt

18.10. - Wasquehal France - The Black Lab

19.10. - Amstelveen, Netherlands - P60

22.10. - Helsinki - Finland – Tavastia

23.10. - Tampere, Finland – Olympia

25.10. - Linköping, Sweden - Platens Bar

26.10. - Sundbyberg, Sweden – Encore

27.10. - Gothenborg, Sweden - The Abyss

30.10. - Ogna, Norway - Ogna Scene

31.10. - Notodden, Norway - Telerock

01.11. - Gjerdrum, Norway – Rockclub

02.11. - Vara, Sweden - Vara In Rock Festival

06.11. - Copenhagen, Denmark – Rust

07.11. - Tilburg, Netherlands - Little Devil

08.11. - Regensburg, Germany - Airport Obertraubling

09.11. - Selb, Germany - Rockclub Nordbayern

10.11. - Mannheim, Germany - 7er Club

11.11. - Pratteln, Switzerland - Z7

13.11. - Lyon, France - Rock n Eat

14.11. - Milan, Italy – Legend

15.11. - Rome, Italy – Traffic

16.11. - San Donna di Piave, Italy – Revolver

17.11. - Bologna, Italy – Alchemica

20.11. - Osnabrück, Germany - Bastard Club

21.11. - Siegburg, Germany – Kubana

22.11. - Weissenhäuser Strand, Germany - MH Paradise

25.11. - München, Germany - Backstage Club

26.11. - Kufstein, Austria – Kulturfabrik

27.11. - Ittre, Belgium - Zik Zak

28.11. - Hannover, Germany - Bei Chez Heinz

29.11. - Diest, Belgium - Hell

30.11. - Heerlen, Netherlands - Nieuwe Nor

01.12. - Hamburg, Germany - Logo

03.12. - Berlin, Germany – Frannz