ORDEN OGAN charted auf Platz 3!

Das neue Album von ORDEN OGAN "The Order Of Fear" ist auf Platz 3 der offiziellen deutschen Album-Charts eingestiegen.



Die Band freut sich:

"Woooooow! Danke euch allen! Ihr habt es wieder geschaft! Unser neues Album "The Order of Fear" ist gerade auf einem sensationellen Platz #3 in die Offizielle Deutsche Charts eingestiegen!

Ihr seid der Hammer!"



Herzlichen Glückwunsch auch von uns an die Band

