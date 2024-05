AMORPHIS mit neuer Live-Platte

Bevor die Jungs morgen abend das Gelsenkirchener Amphitheater unsicher machen, kredenzt uns AMORPHIS die Neuigkeit über eine neue Live-Scheibe.

"Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia)" erscheint am 12. Juli über Reigning Phoenix Music und schon jetzt gibt es mit 'Drowned Maid' einen ersten Vorgeschmack.

