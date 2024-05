CHARLOTTE WESSELS ist erneut solo unterwegs

Die EX-DELAIN Frontfrau CHARLOTTE WESSELS begibt sich erneut auf den Solopfad. Nachdem sie mit "Tales From Six Feet Under" und "Tales From Six Feet Under Vol II" in den letzten Jahren bereits sehr fleißig veröffentlichen konnte, schiebt sie nun am 20. September ihr drittes Album "The Obsession" nach.

Daraus wird heute auch die erste Single mit dem Titel 'The Exorcism' vorgestellt.CHARLOTTE WESSELS über den Song: „Ich habe viel über Ängste und Verhaltensweisen nachgedacht, die ich seit meiner Kindheit hatte, und wie ich in bestimmten Momenten im Leben dachte, ich würde sie endgültig überwinden, aber sie zeigten immer wieder ihre hässlichen Köpfe Zeit. Ich frage mich immer wieder, warum. Habe ich sie wieder eingeladen? „Der Exorzismus“ ist ein Aufruf an diese Dämonen, sich fernzuhalten – aber auch eine Botschaft an mich und andere, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, durchzuhalten – auch wenn sie es nicht tun.“

Quelle: Napalm Records Redakteur: Frank Wilkens Tags: charlotte wessels video napalm records