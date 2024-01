AMARANTHE mit neuem Video

Heute gibt es mit 'Re-Vision' die neueste Auskopplung vom kommenden Album "The Catalyst", das am 23. Februar 2024 via Nuclear Blast erscheint.



https://www.youtube.com/watch?v=q7lzTWtl7CI

Quelle: Nuclear Blast/Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: amaranthe the catalyst re-vision