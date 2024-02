ALL FOR METAL mit einer Hommage an die SCORPIONS

ALL FOR METAL freut sich ungemein, heute gemeinsam mit Reining Phoenix Music die Premiere ihres neuen Musikvideos zu 'Rock You Like A Hurricane' zu feiern. Diese Neuinterpretation der Kulthymne feiert einerseits gebührend das Original, andererseits beschwört sie aber auch den ewigen Rock-'n'-Roll-/Metal-Geist herauf



Tetzel verspricht:

"Song und Video werden euch gleichermaßen grinsend, kopfnickend und nach mehr verlangend zurücklassen. Bereitet euch darauf vor, so sehr zu rocken wie noch nie zuvor!"



Also Freunde, los geht's! Let's rock!



Rock You Like A Hurricane







https://www.youtube.com/watch?v=x1_rsjS85fU





Quelle: Reigning Phoenix Music Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: all for metal rock you like a hurricane