ALLEGAEON kreist

Am 04. April erschien via Metal Blade das neue Album von ALLEGAEON.

Nun gibt es mit 'Wake Circling Above' ein weiteres Video aus "The Ossuary Lens" zu bestaunen.

Die Tracks im Blick:

01. Refraction

02. Chaos Theory

03. Driftwood

04. Dies Irae

05. The Swarm

06. Carried By Delusion

07. Dark Matter Dynamics

08. Imperial

09. Wake Circling Above

10. Scythe

Wake Circling Above

https://www.youtube.com/watch?v=u69dc2UIE-w