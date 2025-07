AGROPELTER: Kostprobe aus dem neuen Album

Am 25. Juli soll das neue Album "The Book Of Hours" der norwegischen Instrumental-Progger von AGROPELTER herauskommen. Ein Video zu 'Levitator' ging soeben online.







https://www.youtube.com/watch?v=5MwuOcFcwCg

