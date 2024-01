AEPHANEMER: Europatour im Frühjahr

Die französischen Death Metaller AEPHANEMER haben fürs Frühjahr 2024 eine europäische Headliner-Tour angekündigt.



Hier die Tourdaten:



21.03.24 - Mailand, IT - Legend Club Milano

22.03.24 - Rom, IT - Dissesto Cult

23.03.24 - Carrara, IT - Swamp Club

25.03.24 - Athen, GR - Holywood Stage

26.03.24 - Thessaloniki, GR - Eightball Club

27.03.24 - Sofia, BG - Live & Loud Club

28.03.24 - Bukarest, RO - Quantic Club

29.03.24 - Timisoara, RO - M2

30.03.24 - Bratislava, SK - Pink Whale

31.03.24 - Berlin, DE - Wild At Heart

02.04.24 - Posen, PL - Klub pod Minogą

03.04.24 - Hannover, DE - Subkultur

04.04.24 - Köln, DE - MTC Köln

05.04.24 - Ghent, BE - Asgaard Gentbrugge

06.04.24 - Frankfurt, DE - Ponyhof Club

Quelle: Band