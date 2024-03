AENIMUS: der Aufstieg des Phönix und gleichzeitig sein Ende

'Phoenix Rise' ist die Abschiedssingle der Band AENIMUS, die sich in eine unbestimmte Pause begibt. Nach über einem Jahrzehnt unvergesslicher Momente möchte sich die Band bei ihren Fans, Freunden und ihrer Familie von ganzem Herzen bedanken.



Hier das Statement von Sänger Seth Stone:



"An meine Fans, Freunde und Familie... Nach über einem Jahrzehnt gemeinsamer Momente und unendlich vielen Erinnerungen, die für immer mit mir leben werden, habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, AENIMUS auf unbestimmte Zeit zu unterbrechen. Ich danke euch allen für die Unterstützung und die Liebe, die ihr mir über die Jahre entgegengebracht habt und die viele meiner Träume wahr werden ließ.

Danke an all die fantastischen Musiker, die diese magischen Songs mit mir geschrieben und aufgeführt haben. Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass ich mit einigen der besten und bescheidensten Musiker, die ich jetzt als Familie betrachte, auftreten und Musik schreiben würde. Ohne jeden einzelnen von euch hätte ich das alles nicht erreichen können.



Vielen Dank an Nuclear Blast Records, Continental Touring und alle anderen in der Musikindustrie, die AENIMUS begleitet und uns die Chance unseres Lebens gegeben haben.



Damit gebe ich euch allen einen letzten Song, 'Phoenix Rise', ein Abschiedslied, um die Zeit zu feiern, die wir zusammen verbracht haben, und ein Lied, das jedem, der es braucht, Hoffnung gibt.



Vielen Dank an Brian Gosling (Gitarre/Produktion), Cody Pulliam (Schlagzeug) und John Flynn (Bass), dass ihr eure erstaunlichen Talente mit mir geteilt und 'Phoenix Rise' geschrieben habt."



Phoenix Rise







https://www.youtube.com/watch?v=SagCbHjwzhw

