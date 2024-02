ACCEPT: neues Album im April

Am 26. April 2024 erscheint über Napalm Records das neue ACCEPT-Studioalbum "Humanoid". Dazu soll es am 28. februar eine erste Single-Veröffentlichung samt Video geben.



Wolf Hoffmann zu Humanoid:

"Ich bin sehr zufrieden mit Humanoid. Das Album hat durchweg große Energie! Die Zusammenarbeit mit Andy Sneap, dem besten Metal-Produzenten überhaupt, hat wieder einmal sehr viel Spaß gemacht! Wir sind ein tolles Team. Wir alle lieben das neue Album und freuen uns darauf, es live zu spielen! Wir hoffen, dass es unseren Fans genauso gut gefällt wie uns."



Wir halten euch auf dem Laufenden!

Hier auch schon Tourdaten zur folgenden EU "Humanoid"-Tour und zu einigen Festivals:



EU Headline Tour:

17.10.24 TR – Istanbul / KCP

28.10.24 FR – Toulouse / Le Bikini

29.10.24 FR – Lyon / Transbordeur

31.10.24 BE – Antwerpen / Trix

01.11.24 FR – Paris / Elysee Montmartre

02.11.24 CH – Lausanne / Les Docks

03.11.24 CH – Zürich / Komplex

05.11.24 DE – Saarbrücken / Garage

06.11.24 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

07.11.24 DE – Langen / Stadthalle

09.11.24 AT – Wien / Simm City

12.11.24 DE – München / Backstage

13.11.24 DE – Berlin / Huxleys

15.11.24 DE – Neu-Ulm / Ratiopharm Arena

16.11.24 DE – Geiselwind / Eventcenter

21.11.24 DE – Bremen / Aladin

25.11.24 NO – Oslo / Rockefeller

26.11.24 SE – Göteborg / Trädgår’n

29.11.24 SE – Karlstad / Nöjesfabriken

30.11.24 SE – Stockholm / Fryshuset



Festivals 2024:

5.-8.06.24 PL – Danzig / Mystic Festival

19.-22.06.24 DK – Kopenhagen / Copenhell

20.-22.06.24 ES – Cartagena / Rock Imperium Festival

26.-29.06.24 ES – Viveiro / Resurrection Festival

27.-30.06.24 FR – Clisson / Hellfest

11.-15.07.24 HU – Dunaújváros / Rockmaraton

12.-14.07.24 BG – Mogilovo / Midalidare Rock in the Wine Valley

14.07.24 CZ – Visovice / Masters Of Rock

20.07.24 DE – Pyras / Pyras Open Air

21.07.24 GR – Athen / Release Athens

31.07.-03.08.24 DE – Wacken / Wacken Open Air

01.-03.08.24 SE – Rejmyre / Skogsröjet

20.10.24 ES – Mallorca / Full Metal Holidays