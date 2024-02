WGT 2024: UMBRA ET IMAGO, OSTARA und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2024 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

UMBRA ET IMAGO (D)

ZOMBEAST (USA) – Reunionshow/Europapremiere

SUONO (D)

SIERRA (F)

MORPHIUM (E)

DALRIADA (H)

DEAD ASTRONAUTS (USA) – Europapremiere

GAST (D)

ORPHX (CDN)

STONEMAN (CH)

ECHOBERYL (F)

ALMARA (D)

ASKA (IS)

BACKWORLD (USA)

CEMETARY GIRLZ (F)

EIHWAR (F)

KLEZ.E (D)

TOURDEFORCE (I)

LAMENT (D)

OSTARA (AUS)

CLOUT BLUED (D)



Das 31. Wave-Gotik-Treffen 2024 findet vom 17. bis 20. Mai 2024 in Leipzig statt.

Quelle: https://www.wave-gotik-treffen.de