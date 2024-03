ACCEPT: die Abrechnung

Die deutschen Heavy Metal-Titanen ACCEPT haben mit 'The Reckoning' die zweite Single aus ihrem kommenden Album "Humanoid" veröffentlicht, das am 26. April 2024 über Napalm Records erscheint.



Wolf Hoffmann zu 'The Reckoning':

"Wir freuen uns extrem, euch unsere zweite Single 'The Reckoning' zu präsentieren. Es ist einer unserer Lieblingssongs vom neuen Album: harter, solider Metal mit Texten über ein bewegendes Thema des Lebens. Wir hoffen, dass 'The Reckoning' den Fans genauso gut gefällt wie uns!"



The Reckoning







https://www.youtube.com/watch?v=yV8USmxRzw0



