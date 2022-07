THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: ES GEHT WEITER

Bei soviel Flugchaos in Deutschland ist es doch schön, dass es ein Flugunternehmen gibt, was nicht nur konstant abliefert sondern auch einfach mal so just for Fun eine Ehrenrunde dreht. Die Jungs um Björn Strid machen genau das und lassen mal wieder eine Stand-Alone Single auf die stetig wachsende Fanschar los.

'Black Stars and Diamonds' heißt das schöne Ding und sollte pünktlich zum 29.07.2022 in unseren Herzen landen.

Und mal ehrlich - bei gefühlten 40 Grad gibt es doch keine bessere Sommermucke.

Bis dahin rotiert halt weiter der letzte Longplayer "Aeromantic II" im Player.