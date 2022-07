Line Up des PROPHECY FESTES komplett

Das Line Up für das diesjährige PROPHECY FEST, das vom 29.09.2022 bis zum 01.10.2022 wieder in der vielgerühmten Balver Höhle stattfindet, wurde mittlerweile vervollständigt. Für 99 Euro darf man sich folgende Acts live zu Gemüte führen:

ARTHUR BROWN

THE VISION BLEAK

DARKHER

COVEN

SATURNUS

ALCEST

CAMERATA MEDIOLANENSE

ARÐ

IMHA TARIKAT

VRÎMUOT

EMPYRIUM

OF THE WAND AND THE MOON

AUSTERE

A FOREST OF STARS

NEUN WELTEN

WINTERFYLLETH

ANTIMATTER

CRONE

DOLD VORDE ENS NAVN

FIRE + ICE

MOSAIC

ZWISCHENLICHTEN

CRONE wird dort ein akustisches Konzert geben und EMPYRIUM das 1997 erschienene Album "Songs Of Moors & Misty Fields" präsentieren. Tickets kann man sich auf der Festival-Webseite besorgen.

Quelle: Facebook Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: prophecy fest 2022 line up ticket arthur brown the vision bleak darkher coven saturnus alcest camerata mediolanense ar imha tarikat vrmuot empyrium of the wand and the moon austere a forest of stars neun welten winterfylleth antimatter crone mosaic