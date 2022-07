SLIPKNOT veröffentlicht neues Album

Es hat schon länger gebrodelt, nun ist es raus: Die Maskenmänner SLIPKNOT veröffentlichen das neue Album mit dem verheißungsvollen Titel "The End, So Far" am 30.09.2022.

Nach 'The Chapeltown Rag', der bereits Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, kann man nun mit dem Track 'The Dying Song (Time To Sing)' einen brandneuen Song hören und sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=INi3qP1oWlY

Die Tracklist von "The End, So Far" liest sich wie folgt:

01. Adderall

02. The Dying Song (Time To Sing)

03. The Chapeltown Rag

04. Yen

05. Hivemind

06. Warranty

07. Medicine For The Dead

08. Acidic

09. Heirloom

10. H377

11. De Sade

12. Finale

Auf der Homepage kann man das Album vorbestellen: https://slipknot1.com/theendsofar/