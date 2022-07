ASTRALSEID hat neues Album annonciert

Gustav Holberg, der Mann hinter dem norwegischen Folk-Electro-Ambient-Projekt, hat für den 10. September 2022 das vierte Album angekündigt. Es wird den Titel “A Leaf in the Stream of Creation” tragen. Aus der nachfolgend aufgeführten Liste können die letzten beiden Tracks bereits angehört werden:

1. Wild Weird Web

2. A Leaf in the Stream of Consciousness

3. Everything is Connected

4. Unified Oppositions

5. Be the Change

6. Back to the Wild

Am zweiten Song 'A Leaf in the Stream of Consciousness' haben auch RÚNAHILD mit ihrer Stimme , Bjørn Dahl an der Gitarre und Bandkollege Benny Braaten von FOLKET BORTAFOR NORDAVINDEN am Bass mitgewirkt.

Quelle: Facebook Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: astralseid a leaf in the stream of creation album 2022 neu gustav holberg trackliste be the change back to the wild a leaf in the stream of consciousness rnahild runahild bjrn dahl benny braaten folket bortafor nordavinden