CLUTCH und der Sonnenaufgang

13 Alben und kein Stück leise. Mit "Sunrise On Slaughter Beach" erscheint am 16. September 2022 das neue CLUTCH-Album.

Das Cover kann sich jedenfalls schon sehen lassen.

Und die Trackliste liest sich auch nicht schlecht.

Red Alert (Boss Metal Zone)

Slaughter Beach

Mountain Of Bone

Nosferatu Madre

Mercy Brown

We Strive for Excellence

Skeletons On Mars

Three Golden Horns

Jackhammer Our Names