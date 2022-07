CRYSTAL GATES mit neuer Langrille

Symphonischer Power Metal made in Uruguay, das klingt ziemlich gut! Die Jungs von CRYSTAL GATES veröffentlichen am 29. Juli ihr Debüt.

"Torment & Wonder: The Ways Of The Lonely Ones" erscheint über Wormholedeath urde von Seeb Levemann (ORDEN OGAN) gemixt und gemastert.

1. The Ways Of The Lonely Ones2. My Glorious Fall3. Alive For The Journey4. A Lonely Dreamer’s Wish5. The Stars Temple6. Moonshine & Sorrow7. Winter Ghost8. Nightmares9. Soul Of Rain10. Torment & Wonder

Einen ersten Vorgeschmack gibt es mit 'Moonshine & Sorrow'.