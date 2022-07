DEAD CROSS: Supergroup, die Zweite!

Die DEAD CROSS-Supergroup, bestehend aus Mike Patton, Dave Lombardo, Justin Pearson und Michael Crain, veröffentlicht am 28. Oktober die neue Platte mit dem Titel "II".

Das Produkt erscheint über Ipecac Recordings und um nicht allzu lange warten zu müssen, gibt es mit 'Reign Of Error' den ersten Vorgeschmack.

Die "II"-Tracklist:



1. Love Without Love

2. Animal Espionage

3. Heart Reformer

4. Strong And Wrong

5. Ants And Dragons

6. Nightclub Canary

7. Christian Missile Crisis

8. Reign Of Error

9. Imposter Syndrome