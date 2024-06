Eine Fusion aus Rockstrukturen im Jazzgewand.

Nach nunmehr 25 Jahren, in denen ZU grenzenlos rumjammten und -jazzten, haben sich die Römer entschlossen, ihr erstes Demo noch einmal physisch verfügbar zu machen. Auslöser war der Fund einer intakten und immer noch gut hörbaren Musikkassette, nachdem das Tape eigentlich bereits als verschollen galt. So kommen die fünf Stücke mit etwas mehr als 22 Minuten endlich zu Vinyl-Ehren.



Die Italiener sind eigentlich ein Jazz-Trio bestehend aus Bass, Schlagzeug und Saxophon, mischen aber immer wieder rockige Strukturen in ihren Sound, sodass die instrumentalen Kompositionen auch dem nicht so jazzaffinen Ohr gefallen können. Sie widersetzen sich mit den Einflüssen aus verschiedenen Rockgenres, genauso wie Ambient als Garnierung auf dem Jazzkuchen, einer üblichen Einordnung in herkömmliche Stile.



"The Lost Demo" enthält fünf Stücke, von denen zwei auf dem regulären Debüt "Bromio" 1999 ebenfalls enthalten sind, wenn auch in anderen Versionen, aber 'Shin Jin Rui', 'El Nino' und 'Film Nero' scheinen tatsächlich neues, altes Futter für ZU-Freunde zu sein. Für den normalen Rockfan ist das Ganze sicher ungewöhnlich und schwer zu charakterisieren, eventuell könnte man es auf diese Art umschreiben: LAZULI und PRIMUS treffen sind zum Jammen im PANZERBALLET-Übungsraum, merken dann aber, dass sie alle E-Gitarren vergessen haben und als Ersatz nur ein Saxophon zur Verfügung steht.



Schräge Sache? Ja, absolut, aber auch spannend. Oder eventuell auch nervtötend für Powermetaller, aber die sind sowieso bereits zwei Absätze zuvor ausgestiegen. Wenn du jetzt noch mitliest, hast du dir auch eine Hörprobe verdient, auch wenn von dieser EP nichts einfach online zu finden ist, "The Lost Demo" ist nicht einmal auf der Homepage der Band zu finden, aber immerhin auf der Bandcamp-Seite von Subsound Records. Wenn man "Bromio" mag und dann die Demo-Aufnahme von 'Villa Belmonto' hört, zuckt der Finger sofort zum Bestellknopf, denn der wärmere Sound des Demos gibt dem Stück einen ganz anderen, viel angenehmeren Charakter. Probier es mal aus!