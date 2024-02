Geschmackvolle Düsternis.

So sperrig der Titel ihres neuen Albums ist, so wenig zugänglich scheint auch das Innere des neuesten CHELSEA WOLFE-Albums zu sein. Doch befasst man sich einmal mit "She Reaches Out To She Reaches Out To She" im Detail, legt die Scheuklappen ab und erwartet kein herkömmliches Songwriter-Rock-Albums, so decken eine wunderschön düstere wie auch faszinierende Aura, eine emotionale wie auch elektronische Herangehensweise und experimentierfreudige, wie zeitgleich auch recht empfängliche Songs mich, im Winter frierend, zu. So zeigt mir meine erste Begegnung mit der US-Amerikanerin, wie geschmackvoll man doch Rock, Industrial, Elektro und Lagerfeueratmosphäre miteinander vermengen kann.



Richtig, Vergleiche zu früheren Alben habe ich nicht, "She Reaches Out To She Reaches Out To She" macht jedoch Appetit auf mehr. Warum ist das so? Die Melodien – so simpel wie verspielt wie auch tiefgreifend – gehen durch Mark und Bein direkt ins Herz. Während mich im ersten Moment noch sanftere Herangehensweisen in Sicherheit wiegen, kommen hier und da doch wirklich kräftige Post-Rock- und Industrial-Momente, die ihrem siebten Album auch schöne Ecken und Kanten verleiht. Richtig, CHELSEA WOLFE pickt sich aus verschiedenen Genres die Rosinen heraus, kredenzt die Mixtur mit Charme, Tiefgang und einer düsteren Mystik und serviert uns zehn sehr eindrucksvolle wie auch bekömmliche Häppchen.



Obwohl das Album als Ganzes zu verstehen ist, funktionieren die Songs auch auf Einzelebene: Die zweite Single 'Whispers In The Echo Chamber' ist gleich zu Beginn ein elektronischer Leckerbissen, das offensivere 'House Of Self-Undoing' hat eine tolle Rhythmik und während im weiteren Verlauf auch Synthie- und Streichermomente für eine wohlige Aura und das gewisse Extra sorgen, sind es doch die ruhigeren Momente, die mir am meisten zusagen. Allen voran 'Eyes Like Nightshade' und vor allem 'Place In The Sun' sind schlichtweg schöne Lieder, die inmitten der elektronischeren, angriffslustigeren Momente ihre volle Wirkung entfalten.



Zugegeben, "She Reaches Out To She Reaches Out To She" brauchte drei, vier Anläufe, bis sich der Effekt entfalten konnte und anfangs ist der stilistische rote Faden doch etwas schwer zu erkennen. Doch mit der Zeit und nötigen Geduld entpuppt sich CHELSEA WOLFE nicht nur als begnadete Sängerin, sondern als wirklich tolle Songwriterin, die es weiß, wie sie verschiedene Stränge zu einem einzigen verwandeln und dies auf gefühlvolle, sentimentale wie auch forsche und faszinierende Weise ausdrücken kann. "She Reaches Out To She Reaches Out To She" ist ein tolles Album.