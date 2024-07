Wieder ausgegraben.

Goldencore kramt wieder in der Perlenabteilung. Diesmal liegt uns mit "Unknown Soldier", dem einzigen Album aus dem Hause WAR MACHINE, ein richtiger Rohdiamant der NWoBHM vor. Leider hatte besagte Welle 1986 nicht mehr allzu viel Geschwindigkeit, weshalb die Band um Sängerin Bernadette Mooney leider vom Schwung ein paar Jahre zuvor nicht mehr profitieren konnte. Trotzdem ist "Unknown Soldier" ein formidables, knackiges Werk, dem wir ein wenig auf den Grund gehen.

Gegründet wurde WAR MACHINE 1983 vom ehemaligen ATOMKRAFT-Gitarristen Steve White und hat sich dem melodischen, aber auch leicht in den Thrash blickenden Heavy Metal hingegeben. Vor allem die düstere Aura, sowie die Eingängigkeit der Songs, ohne auch nur ansatzweise in die Langeweile abzudriften, machen den Reiz auf "Unknown Soldier" aus: Die Riffs sind knackig, Bernadette gut bei Stimme, eine agile Dynamik und dazu noch Songs wie das verspielte 'Dangerous', das aggressive 'Sacred Hold' und 'Warrior', bei dem wohldosierte Gangshouts überzeugen – eigentlich hat bei WAR MACHINE alles Hand und Fuß.

Und eigentlich wäre "Unknown Soldier" auch ein richtig geiles Erstlingswerk geworden, wenn diesem noch weitere Alben gefolgt wären, anhand derer man die Entwicklung der Band gut festgehalten hätte. Doch hätte, hätte, Fahrradkette – leider ist es das einzige WAR MACHINE-Album geworden, das auch in der Nachbetrachtung in Sachen Gesang durchaus facettenreicher hätte ausfallen können. Der Sound allerdings ist angenehm erdig und während viele Alben in der Mitte einige Hänger haben, folgen hier mit 'No Time' und 'Can't Wait' nochmals richtige Highlights. Schade, dass hier einfach nicht mehr kam, aber umso dankbarer kann man sein, dass diese vergessene Perle noch einmal ausgebuddelt und entstaubt wird. Schön.