Melodic Progressive Djent-Pop zum Staunen und Genießen!

Ja, zugegeben: VOYAGER, diese schillernd farbenfrohe, das pure Leben versprühende Wundertüte um den begnadeten Sänger und großartigen Komponisten Danny Estrin, hat einen Stein bei mir im Brett, wie man so schön sagt. Ich liebe diese Band seit unserem allerersten Kontakt mit "Element V"; das ist jetzt ziemlich genau zwanzig Jahre her. Was macht VOYAGER so einzigartig? In meiner Wahrnehmung ist es die Fähigkeit, ständige Metamorphosen und faszinierende Veränderungen zu durchlaufen, ohne den ureigenen Wesenskern einer musikalisch-ästhetischen Vision aus den Augen zu verlieren. Hier wird also mit augenzwinkernder Leichtigkeit und Treffsicherheit genau das umgesetzt, was so viele Musiker einfach nur immer wieder von sich behaupten. Alle Versuche, eine ansatzweise kohärente stilistische Schublade hierfür zu finden, sind zur Unsinnigkeit und Lächerlichkeit auf immer verdammt. Was mich als Rezensenten in Bedrängnis bringt, denn meine Aufgabe ist es schließlich, zu beschreiben: Was erwartet den unbedarften Hörer eigentlich auf "Fearless In Love", dem inzwischen achten Longplayer von VOYAGER?



Ich möchte es mal Melodic Progressive Djent-Pop nennen - und finde diese Titulierung zugleich furchtbar unzulänglich. Aber die losgelösten und verträumten Elektro-Sounds der 1980er sind auf jeden Fall wieder präsenter als zuletzt im Klangbild. Doch diese werden immer wieder von sperrig-ruppigen Gitarrenbrechern und subtilen Beinahe-schon-Metalcore-Breakdowns unterwandert, die aber glücklicherweise beim Abmischen kein allzu dominantes Gewicht bekommen haben. Die kompositorischen Grundideen sind oft dem Progressive Rock entnommen und halten die Songs wie in einer schützenden Umarmung zusammen. Und dann sind da natürlich die beiden größten Ohrenschmeichler und Suchtmittel aus dem Hause VOYAGER: diese allgegenwärtigen traumhaft schönen Melodien und die fantastische Stimme von Danny, einem Weltmeister der magischen, nirgendwo anders hin als ins All strebenden Phrasierungen. Das bekommt so niemand sonst hin, das ist einzigartig in der Musikwelt.



Kommen wir jetzt also zu dem, was man landläufig Geschmack nennt. Für mich persönlich sind die drei Meisterwerke "The Meaning Of I" (2011), "V" (2014) und "Ghost Mile" (2017) das Nonplusultra aus dem Hause VOYAGER. Das wird sich voraussichtlich auch mit "Fearless In Love" nicht ändern, auch wenn man bei Estrin-Alben nie so genau wissen kann, wie die sich noch entwickeln. Für "V" zum Beispiel habe ich auch etwas länger gebraucht. "Fearless In Love" ist eine ganz ausgezeichnete Platte, wo sich die großartigen Momente unterschiedlichster Natur die Klinke in die Hand geben. Deshalb reden wir hier über Kritik auf maximal hohem Niveau. Aber diese alles zerschmelzenden Melodie-Momente, die mich willenlos auf die Knie fallen lassen und fast um den Verstand bringen - die gibt es auf dem aktuellen Alben eben nicht so viele wie auf den genannten Referenz-Alben. Glanztaten, so wie gleich im Opener 'The Best Intentions' meine ich, eine unglaubliche Magie verströmt das. Daran kommen dann erst wieder die beschwingte Disco-Nummer 'Dreamer' und das phänomenale Prog-Rock-Fest 'Submarine' heran. Gänsehaut pur ist auch der Ausstieg mit 'Listen' und 'Gren (Fearless In Love)'; letzter Song hätte auch auf "V" stehen können.



Ich hoffe sehr, dass VOYAGER mit dieser wunderbaren Musik noch ganz, ganz viele Freunde dort draußen gewinnen wird; und mir ist es auch völlig egal, ob jemand mit einer gewagten Frisur auf einem komischen Auto beim Eurovision Song Contest auftritt. Bitte schaut auf unseren kommenden Soundcheck und lest auch unsere Gruppentherapie, um zu sehen, dass ich kein einsamer Irrer bin, sondern mich in guter Gesellschaft illustrer Liebhaber befinde. Vor allem aber kauft bitte alle "Fearless In Love" und alle anderen VOYAGER-Alben auch - und das am besten sofort!