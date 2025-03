"Ordentlich" ist womöglich nicht genug!

Auch wenn die Herren von VOODUS so ziemlich alle Eigenschaften mitbringen, die man von einer zeitgemäßen, aber doch in den Untiefen der skandinavischen Szene verwurzelten Black-Metal-Combo erwarten darf, hat die Band es bis dato leider nicht zustandegebracht, ihre Fanbase auch mal etwas weiter auszudehnen und sich auch über die regionalen Gegebenheiten hinaus zu behaupten. Die Gründe hierfür scheinen schnell benannt: Einerseits ist VOODUS nach wie vor nicht die fleißigste Truppe und hat sich nach einem ganz anständigen Debüt im Jahr 2018 nicht mehr über die volle Distanz zu Wort gemeldet, andererseits ist auch die inhaltliche Qualität des nachfolgenden Outputs zu wechselhaft und in Summe nicht stark genug, um mit einem reißerischen Statement auch mal etwas lauter "Hallo!" zu sagen.



Ein gutes Beispiel ist sicherlich der aktuelle Release der schwedischen Raubeine, der zwischen einigen durchaus ordentlichen hymnischen Tracks auch ein wenig Stückwerk bietet und in sich bereits ein klares Gefälle aufzeigt, das an der Beständigkeit von VOODUS zweifeln lässt. Einer melodischen, durchweg flotten Nummer wie 'Below And Beyond' geht irgendwann die Puste aus, 'Emanating Sparks' kommt erst gar nicht wirklich in Schwung, und eine Komposition wie 'The Scorned' markiert eine Art von kreativem Stillstand, den man sich in diesem hart erkämpften Business heutzutage eigentlich gar nicht mehr erlauben darf. Immerhin beinhaltet "Emanating Sparks" mit 'The Call Of The Abysmal Deep' und 'Where The Whispering Wind Blows' zwei richtig feine Epen, die den qualitativen Kontrast deutlich aufzeigen, aber auch die Hoffnung lassen, dass VOODUS sich auch mal dauerhaft von der stärkeren Seite zeigen wird.



Bei einer Auswahl von sechs vollwertigen Songs bei einem Intro ist die Ausbeute auf der aktuellen Scheibe allerdings ein wenig mager, beschreibt aber eben auch dieses Dilemma, in dem sich die Band seit geraumer Zeit befindet. Ganz anständig, aber nie durchschlagend - so lässt sich "Emanating Sparks" letzten Endes wohl am besten beschreiben. Auch wenn man sich manchmal wirklich bemüht, etwas mehr Euphorie zu empfinden, so will der Funke diesmal erneut nicht so recht überspringen!