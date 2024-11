Nächster Re-Release in einer Serie recht unterschiedlicher Outputs.

Dass AERIK VON einen großen Teil seines üppigen Katalogs dieser Jahre neu veröffentlicht, ist für das Sammlerherz sicherlich eine nette Geschichte, immerhin waren einige Scheiben aus der frühen Phase des Solokünstlers bis dato auch nur in der rein digitaler Version erhältlich. Allerdings macht es wenig Sinn, den Re-Releases allesamt den Stempel "30th Anniversary Edition" aufzudrücken, da dies bei den meisten Platten nicht mal ungefähr zutrifft. "Devil's Night / Halloween" beispielsweise wurde erst 1998 erstmalig herausgegeben und benötigt daher noch volle vier jahre, um sich eines Jubiläums würdig fühlen zu dürfen. Allerdings sei dies auch nur am Rande erwähnt.



Musikalisch ist die knapp 30-minütige Industrial-Show allerdings auf jeden Fall ein weiterer Fortschritt in der anfangs noch eher stolprigen Laufbahn von AERIK VON. Die Vorliebe für den Industrial-Sound war zwar schon immer die Triebfeder, allerdings hat VON diesmal viel intensiver mit verzerrten Gitarren experimentiert, einige rockige Grooves eingebunden und den sieben Kompositionen auch einen weitgehend organischen Charakter verpassen können.



Die Vorliebe für Trent Reznor und natürlich NINE INCH NAILS mag auf allen Platten präsent sein, jedoch standen die ersten Veröffentlichungen noch für den puren Experimentiergeist und wirkten daher auch ein wwenig unzusammenhängend. Dies kann man bei "Devil's Night / Halloween" definitiv nicht mehr behaupten. Das Material wird kompakt auf den Punkt gebracht, die Riffs wissen zu gefallen, und spätestens die MINISTRY-Vibes in 'Evil' und 'October Flames' sorgen für erweitertes Interesse an AERIK VON und dem dicken Katalog, den der Künstler aus New York über die Jahre zusammengestellt hat. Da parallel noch eine Vielzahl weiterer Re-Releases realisiert worden sind, sollte man als Anhänger des frühen Industrial Metals hier mal am Ball bleiben. Einiges ist doch sehr lohnend!