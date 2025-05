Musikalisch gespalten zwischen AMON AMARTH-Tribut und Black-Metal-Verneigung.

Was im Jahr 2006 ursprünglich von Bandkopf Lorghat als Nebenprojekt gegründet wurde, ist inzwischen unter dem Banner VALKENRAG zu einer vollwertigen Band mit komplettem Lineup herangewachsen. Für die Polen stehen dabei insgesamt zwei Langspieler zu Buche, auf denen der Vierer seinen Mix aus Melodic Death und Black Metal zelebriert hat, der in Tradition von Kollegen wie AMON AMARTH mit Wikinger-Thematik angereichert wird und sogar teilweise auf die slavische Mythologie schielt. Während die Polen aktuell am dritten Langspieler der Bandgeschichte werkeln, liefern sie den Fans nun aber erst einmal als Zwischenmahlzeit die EP "Fury Untamed", die fünf frisch Kompositionen im Gepäck hat.



Neben der offensichtlichen Nähe zur lyrischen Thematik von AMON AMARTH entpuppen sich die Schweden auch musikalisch als guter Referenzpunkt, wenn man das klangliche Angebot auf "Fury Untamed" näher umreißen will. Dabei nimmt der eröffnende Titeltrack die wuchtig-groovenden und melodisch geprägten Riffs der Truppe um Johan Hegg und vermischt sie mit einer ganz dezenten Prise Black Metal, um für etwas frischen Wind und einen minimalen Bezug hinüber zu den Landsleuten BEHEMOTH zu sorgen. Neben den Lead-Gitarren, die klar für die melodischen Widerhaken verantwortlich sind, ist es dabei vor allem Lorghat selbst, der mit seinen herben Growls für einen Glanzpunkt sorgt, denn am Mikrofon macht dem guten Mann so schnell niemand etwas vor. Insgesamt fehlt dem Track trotz solidem Handwerk und Songwriting abseits des starken Solos aber ein bisschen der rote Faden, um gänzlich als Anspieltipp durchzugehen.



Das sieht beim folgenden 'Retribution' glücklicherweise schon etwas anders aus, denn nachdem uns ein atmosphärisches Intro erst einmal auf die Black-Metal-Fährte lockt, holen die groovenden Gitarren die Komposition schnell ins AMON AMARTH-Fahrwasser zurück. In selbigem sorgen die Polen dann zwar mitnichten für eine Revolution, servieren aber einen soliden Viking-Melodic-Deather, der sich auch vor den klar hörbaren musikalischen Vorbildern nicht verstecken muss. 'Unreachable Horizon' macht seinen Job dank unheimlich starkem und melodisch geprägtem Riff sogar noch etwas besser und ist mein persönliches Highlight auf einer Kurzrille, die danach mit 'Descendant Of Chaos' einen harschen Kurswechsel hin zum Black Metal vornimmt, der auch von 'Bleed To Be' bestätigt wird. Leider spielt der Vierer hier seine Stärken nicht so sehr aus wie zu Beginn der Scheibe, weshalb beide Songs trotz guter Ideen doch eher als Füller denn als Volltreffer durchgehen.



Das gilt in Gänze dann auch für "Fury Untamed" als EP, denn so richtig ist mir die Zielgruppe der Scheibe nicht klar. Wer nach neuem AMON AMARTH-Futter sucht, könnte etwa mit den ersten drei Songs glücklich werden, während Freunde des melodischen Black Metals hinten heraus Futter finden, das qualitativ leider etwas abfällt. Der Bruch innerhalb der Kurzrille ist dabei allerdings vielleicht etwas zu heftig ausgefallen und das Songmaterial insgesamt etwas zu bieder, um in einem der beiden Lager für komplette Begeisterung zu sorgen, was die Endnote schlussendlich auch ins Mittelfeld des Notenspektrums herunterzieht.