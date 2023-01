Wo ist die Zeit geblieben?

Seit mehr als einem halben Jahrhundert – genauer, seit 1969 – gibt es diese Band, gegründet unter anderem von Mick Box, der als einziges Gründungsmitglied noch übrig ist. Nach diversen Mitgliederwechseln und auch Todesfällen besteht URIAH HEEP heute aus Mick Box (Lead Guitar / Vocals), Phil Lanzon (Keyboards / Vocals, seit 1986), Bernie Shaw (Lead Vocals, seit 1986), Russell Gilbrook (Drums & Percussion, seit 2007) und Dave Rimmer (Bass Guitar / Vocals, seit 2013).



Jetzt hat URIAH HEEP das 25. Studioalbum veröffentlicht und ihm den aussagekräftigen Titel "Chaos & Colour" gegeben, das schon beim Ansehen des gelungenen Covers Lust macht, das Album direkt anzuhören.

Mick Box erklärt den Albumtitel so: "Der Albumtitel reflektiert die chaotischen Lockdown Zeiten. In denen die Touren gecancelt wurden, Business auseinander brach und das alles löste Chaos aus. Das einzig Bunte, was man hatte, war die Musik, die vielen Menschen durch diese schwierige Zeit geholfen hat".

Das zeigt sich im knallbunten Cover mit den explodierenden Farben und mitten darin der Kopf eines Menschen, der einen Schrei ausstößt. Ist es ein Frustschrei? Zeugt er von Angst? Oder ist es ein Schrei der Befreiung, dass es endlich weitergeht? Sucht es euch aus. Ich tendiere mal zu Letzterem.



So wird gleich mit dem ersten Titel 'Save Me Tonight', zu welchem es auch ein Video gibt, kraftvoll und melodisch losgerockt, auch 'Silver Sunlight' schlägt in dieselbe Kerbe. Keyboard und ein wunderbarer, glasklarer Gitarrensound sowie ein eingängiger Refrain beherrschen 'Hail The Sunrise'. Mit Orgelklängen und Lady-In-Black-Vibes spielt sich 'Age of Changes' ganz schnell in meine Ohren, bevor das rasante, sehr rockige und gitarrenlastige 'Hurricane' übernimmt. Die vom Klavier begleitete und mit tollen Chören ausgestattete Ballade 'One Nation, One Sun' wird von Bernie Shaw in seiner unnachahmlichen Art und Weise vorgetragen. Obwohl 'Golden Light' relativ rockig-rasant loslegt, ist es trotzdem ein etwas nachdenklicher Titel mit einem leichten balladesken Touch und wunderbarem Refrain. Die knapp achtminütige, eingängige und von viel Klavier untermalte Fast-Ballade 'You'll Never Be Alone', vereint eine gewisse Leichtigkeit mit leicht angehauchten psychedelischen Effekten, alles von Bernie stimmlich gekonnt in Szene gesetzt. In dieselbe, schon fast meditative, Richtung geht auch 'Fly Like an Eagle', bevor bei 'Freedom to Be Free' - mit über acht Minuten der längste Track des Albums – Dave Rimmer den Hörer mit einem tollen, fetzigen Basssolo erfreut und dazwischen Phil Lanzon pianotechnisch entzückt. Damit sind wir auch leider schon am Ende des farbigen Chaos angekommen und es bleibt nur noch 'Closer to Your Dreams' als rockig-fetziger Rausschmeißer übrig. Aber gut, es gibt ja noch die Repeat-Taste...



"Chaos & Colour" zeigt, dass URIAH HEEP nach wie vor gute, eingängige, quasi "alterslose" Rockmusik macht. Wobei das alterslos eindeutig als Kompliment gedacht ist. Auch Sänger Bernie Shaw, der schon seit 1986 am Mikro steht, zeigt keine Spur von Alters- oder Abnutzungserscheinungen, begeistert nach wie vor mit seiner Stimme und setzt die einzelnen Titel hervorragend um. Der Sound ist fett und glasklar - kurz: klassischer Hardrock in zeitgemäßem Gewand, der einfach Spaß macht.