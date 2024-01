Wenig(er) ist manchmal mehr - hier wünscht man sich aber tatsächlich mehr!

Am Ende reicht es leider nicht - also zumindest quantitativ. Die Musiker von TRUNK machen auf ihrer neuen EP ein paar kleine Fässer auf, finden aber beim abrupten Ende des siebenteiligen Events keinen passenden Deckel, der dann auch alle Fragen beantworten kann. "Born Dead" hat einen typischen Demo-Charakter, wirkt bisweilen unfertig und kann die vielen Eigenheiten, die sich auch in der kurzen Zeit ansammeln, leider nicht vertiefen - leider deshalb, weil die Truppe aus Pennsylvania durchaus einige richtig gute Ansätze zeigt.



Bei TRUNK fehlt es aber dennoch an vielem, sei es nun eine klare Ausrichtung, der Feinschliff in den Kompositionen oder auch eine bessere Vermischung der vielen Komponenten, die sich auf "Born Dead" zeigen. Die Band startet mit einer ziemlich fetten Walze im Spannungsfeld zwischen Sludge und Death Metal und klingt trotz des dreckigen Garagensounds angenehm wuchtig. Das Problem bei 'Told To Kill' ist lediglich, dass man den Song nicht reifen lässt, sondern lieber ein schnelles Ende sucht. Und genau diese Schwierigkeit wird einem in der Folge noch so manches Mal begegnen. 'Desensitized' und 'Denied Light' können ebenfalls mit rauem Doom-Riffing punkten und packen ein paar thrashige Nuancen darüber, doch auch hier ist das Phänomen das gleiche; die Stücke nehmen ein rasches Ende, hätten potenziell aber noch einiges zu berichten.



Dieses Dilemma beschreibt dann letztlich auch den Gesamteindruck dieser EP. Vieles wird begonnen, nichts aber so recht zu Ende gebracht, was angesichts der Qualitäten, die TRUNK hier permanent andeutet, fatal ist. Das Quartett hat ein paar dicke Riffs am Start und weiß auch, wie man gepflegtes Gebolze in unterschiedlichen Tempolagen zelebriert. Selbst ein Instrumental wie das angethrashte 'Encased Trinity' würde unter besseren Voraussetzungen sofort zünden. Aber die Detailarbeit sollte noch ein paar Updates bekommen, sollten die Herrschaften größere Ziele ins Auge fassen. Am Talent mangelt es nämlich keinesfalls!