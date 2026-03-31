Schöner Rock'n'Roll mit Stoner-Einschlag aus Italien.

Gegründet im Pandemiejahr 2020, hat sich TO THE MAX! doch als langlebiges Projekt entpuppt. Immerhin folgt nun nach dem Erstwerk "Midnight Tea" aus dem Jahr 2022 mit dem quasi selbstbetitelten "Two The Max!" das zweite Album der Truppe aus Verona, auf dem wieder einmal psychedelischer Heavy Rock zelebriert wird, der sich auch gerne mal eine Scheibe beim Rock'n'Roll abschneidet. Denkt einfach an eine Mischung aus BLACK SABBATH, KYUSS und schwedischen Rockern wie THE HIVES oder THE HELLACOPTERS und ihr habt eine ganz gute Vorstellung davon, was die Italiener in den insgesamt zehn neuen Tracks servieren.



Und das Menü ist durchaus gut bekömmlich und schmackhaft, denn schon 'On 'N' On' hat als Opener nicht nur feine Gitarrenarbeit im Gepäck, sondern knüpft mit seinem prägnanten Refrain genau dort an, wo THE HELLACOPTERS die größten Stärken hat. Die angenehm rohe und ungeschliffene Produktion passt dabei perfekt zum Songmaterial, auch wenn sie für moderne Ohren erst einmal etwas ungewohnt sein dürfte und durchaus ihre kleineren Problemchen mitbringt. Diese sorgen aber am Ende nur dafür, dass "Two The Max!" authentisch und tatsächlich nach einem Album aus den Neunzigern klingt, mit all den Vor- und Nachteilen, die das eben mit sich bringt.



Die schwedischen Rock'n'Roller um Nicke Andersson bleiben dann auch im weiteren Verlauf meine erste Anlaufstation, wenn es um Refrenzen für den flotten Rock von TO THE MAX! geht. Das untrügliche Gespür für coole Hooklines bleibt dabei die größte Stärke der Italiener, die über weite Strecken der Spielzeit verhindert, dass das Songmaterial zum belanglosen Retro-Trip verkommt. Nein, um das Album als reine Heldenverehrung abzutun, gehen Songs wie 'Who', 'Apple Bite' oder 'C'mon (Move It)' einfach viel zu gut ins Ohr. Dabei möchte ich aber nicht nur den Gesang loben, denn auch der knurrenden Bass und die unheimlich kreativen Gitarren sind eine klare Stärke der Truppe aus Verona. Trotzdem kann auch die handwerklich blitzsaubere Performance nicht verhindern, dass sich in der Mitte der Platte ein wenig Stagnation einstellt, während man sich durch ähnlich gestricke Rock'n'Roll-Nummern wuchtet. Hier wäre etwas mehr Varianz beim Tempo und auch beim Härtegrad der Songs schön gewesen, um das gesamte Hörerlebnis etwas aufzulockern. Dass die Italiener genau das eigentlich liefern können, zeigt beispielsweise die sludgige Stoner-Nummer 'Enjoy The Ride', bei der gerade der Tieftöner eine sehr führende Rolle einnehmen darf.



Und so ist "Two The Max!" noch nicht das Maximum, was TO THE MAX! zu leisten im Stande ist. Trotzdem ist den Italienern hier ein Werk gelungen, das über weite Strecken hochgradig unterhaltsamen Rock'n'Roll liefert und gerade Freunden und Freundinnen von THE HELLACOPTERS sehr gut gefallen dürfte.