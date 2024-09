Irish Folk in seinen vielen Ausprägungen - hier dargeboten von einigen echten Szene-Originalen!

Die Geschichte dieser Truppe hat Freunde des irischen Folk Metals bereits vor zwei jahren aufhorchen lassen, immerhin versammeln sich bei THEIGNS AND THRALLS ehemalige Mitglieder von SKYCLAD und CRUACHAN zu einer neuen Variante ganz besonderer Lagerfeuerromantik. Nach dem Release des selbst betitelten Debüts ist die Truppe, zu denen auch befreundete Musiker aus den Niederlanden gehören, durch europäische Bars und Clubs gezogen, um nicht nur Vergangenes neu aufleben zu lassen, sondern mit einer recht modernen Interpretation des Folk Rocks neue Zuhörer zu erreichen. Der durchweg positive Zuspruch hat das Quintett nun wieder zurück ins Studio gebracht, wo man mit weiteren befreundeten Musikern eine zweite Scheibe eingespielt hat. Und die, das kann man vorab schon sagen, wird niemanden enttäuschen, der Irish Folk im Sinne des rockigen Kontextes der oben genannten Acts über die Jahre lieben gelernt hat.



Dabei geht es THEIGNS AND THRALLS auf "The Keep And The Spire" zunächst sehr verhalten an. Einem pompösen Intro folgen mit 'A Single Beam' und 'The Battle Of Maldon' eher ruhige, bisweilen epische Tracks, deren Nähe zum klassischen Folk so stark auf dem Debüt noch nicht ausgeprägt war. Feine Melodien, mehrstimmige Gesänge, ja das gesamte Portfolio ist am Start. Auch wenn die echten Hooklines noch auf sich warten lassen, ist die Handschrift dieser Kenner und Könner signifikant und sorgt für ein paar tolle akustische Ohrschmeichler. Doch zur Hälfte geht es dann durchaus beschwingter zur Sache. Der melodische 'Pagan Song' entwickelt sich zum ersten besonderen Ohrwurm, 'The Harrowing' und das flotte 'The Seeker' ist Balsam für die Seelen der mittlerweile nicht mehr ganz so verwöhnten SKYCLAD-Hörer. Mit einem Traditional wie 'Now My Life Is Done' und dem ebenfalls partytauglichen 'The Grape And The Grain', fährt THEIGNS AND THRALLS die Ernte schließlich mehr als souverän ein - was für tolle Hymnen!



In diesem Sinne kann man sich auch diesmal sehr zufrieden zurücklehnen und sich erneut darüber freuen, dass diese erfahrenen Musiker zueinandergefunden haben. Wenn Legenden dieser Musik aufeinandertreffen, erwartet man etwas Besonderes, und diese Erwartungshaltung wird auch im zweiten Anlauf nicht enttäuscht. "The Keep And The Spire" macht schlicht und ergreifend richtig viel Spaß!