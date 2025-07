Wenn Stahl träumt...

In den letzten Jahren war es wiederholt zu beobachten, dass Musiker, die bisher eher in extremen Spielarten unterwegs waren, sich unter neuem Namen dem klassischen melodischen Metal und Hardrock zuwandten. Das nächste Beispiel dieser Art ist die Gruppe TEMPTRESS aus Italien, deren Mitglieder bei Bands aus dem Thrash- und Black-Bereich wie BUNKER 66 und CHILDREN OF TECHNOLOGY in Erscheinung getreten sind. In ihrer neuen Formation wollen die Musiker ihrer Neigung zu einem verträumten und melancholischen Metal nachgeben und haben ihr erstes Album dementsprechend "Catch The Endless Dawn" genannt.

Auch wenn die Scheibe melodische und stimmungsvolle Musik liefert, ist dennoch sofort festzustellen, dass hier muskulöser Heavy Metal vorliegt und niemand mit synthetischen Geigenklängen überzuckerte Musicalbeschallung - je nach Standpunkt - zu erwarten oder zu befürchten braucht. Hier lässt gleich 'Breathe The Dust Of Time' mit seinen metallischen Riffs keinen Zweifel aufkommen.

Da TEMPTRESS als Terzett mit einer Gitarre aufgestellt ist, weist die Musik eine klare Strukturierung auf, was nicht als Simpelrock missverstanden werden soll. Der Bass verschwindet nicht im Hintergrund wie bei so mancher anderen Gruppe, das Schlagzeug fällt durch ein ebenso agiles wie vielseitiges Spiel auf, und die Gitarre spielt mitunter auch neben den eigentlichen Soli Melodie. Zudem gestaltet TEMPTRESS die Musik mit Tempowechseln und neu einsetzenden Themen abwechslungsreich, so dass versonnene Zuhörer ebenso auf ihre Kosten kommen wie Rübeschüttler. Hier kann man das siebenminütige 'Dream Metal', 'Awake The Enchanter' und 'Fears Like Towers' zum Antesten empfehlen und nicht zuletzt das großartige Instrumental 'Nightflight Over Dreamland'. Wenn man hört, wie an einzelnen Stellen zwei Gitarren parallel spielen, kann man sich vorstellen, dass die Triobesetzung für TEMPTRESS auf Dauer zu eng werden könnte.

Die Melodien auf "Catch The Endless Dawn" sind besser als bei etlichen anderen neuen Bands, wobei hier immer noch etwas Luft nach oben ist. Vermutlich nicht auf ungeteilte Zustimmung dürfte die eher tiefe und blecherne Stimme des Sängers fallen, die allerdings zusammen mit einer gewissen Tendenz der Band zum Epic Metal geneigte Hörerkreise an kauzige Vertreter vergangener Zeiten erinnern könnte.

Alles in allem liegt hier ein gutes Metalalbum vor. Einzelne Formationen der Konkurrenz dürften demgegenüber die Nase vorn haben, aber deutliche Schwächen oder auch nur Längen sind nicht zu vermelden.