Eine unrunde Angelegenheit.

Das französische Quartett TEMPLE OF WORMS ist seit 2014 aktiv, kommt allerdings jetzt erst mit seinem Debüt "Liber De Morbis" um die Ecke. Death Metal steht auf dem Etikett, bedient sich aber neben allerlei Material aus dem Brutal und Florida Death Metal auch immer wieder kleiner Salven aus extremer Nachbarschaft. Um sich den Details zu widmen, müsste man allerdings tief ins Material hinabtauchen, was nicht immer gelingen mag.



Ursächlich für die Schwierigkeit ist in jedem Fall die Produktion des Albums. Der Gitarrensound ist ein Ärgernis und untergräbt jeden Punch, den die Musik an sich bräuchte. Der teils sperrige Mix in Kombination mit Florida-Gedächtnis-Vocals sorgt darüber hinaus dafür, dass bei mir nur wenig hängen bleibt. Für diese rohe, teils auch brachiale Form des Death Metals wird es Fans geben. Ich zähle auch nach Verkostung von "Liber De Morbis" nicht dazu.