Musikgenuss in Perfektion und mit ganz viel Herzblut.

Eigentlich ist mit diesem Teaser schon alles gesagt. Tarja ist wirklich eine der wenigen Sängerinnen, die ich immer und zu jeder Zeit hören kann. Das war schon so, als sie noch bei NIGHTWISH war und hat sich auch mit ihren Soloalben fortgesetzt. Ihre Solokonzerte waren bisher immer ein Highlight, ihre Weihnachtskonzerte einfach wunderschön und jetzt hat sie ihren Fans ein ganz wunderbares Geschenk gemacht. Nach 15 erfolgreichen Jahren gibt es eine "Best Of: Living The Dream"-Kompilation von ihr. Das mir vorliegende limitierte Mediabook enthält zwei CDs, eine Blu-ray (Konzert und Promotion-Video-Clips) und ein sehr schönes, informatives Booklet.



Auf den beiden CDs hat Tarja ihre bekanntesten Songs, aber auch ihre persönlichen Favoriten aus allen bisherigen sechs Studioalben zusammengestellt: "My Winter Storm", "What Lies Beneath", "Colours In The Dark", "The Brightest Void", "The Shadow Self" und "In The Raw", viele Stücke wurden extra neu gemastert. Auch der bisher unveröffentlichte Song "Eye Of The Storm" hat natürlich seinen Weg in die Kompilation gefunden. Im schön gestalteten integrierten Booklet erzählt sie über die Alben und die einzelnen Titel und beschreibt, warum sie diese Titel ausgewählt hat.



Aber das Beeindruckendste ist die komplette Aufnahme ihres bisher unveröffentlichten Konzertes "Circus Life" vom 23. Januar 2020 in Bukarest im "Circul Metropolitan Bucuresti". Eine tolle Location, bestens geeignet für einzigartige Veranstaltungen. Wenn man sich die Show anschaut und dann noch liest "One take, 100% live, no re-recordings, no overdubs, no pyros, no screens, no special effects. Just music.", dann bekommt das Wort Perfektion noch einmal eine ganz neue Bedeutung, Perfektion im positiven Sinne. Das fängt bei der Wahl der wunderbaren, in sich stimmigen Outfits aller Mitwirkenden an, geht über die einzigartige Beleuchtung bis hin zur Interaktion mit dem Publikum.



Und dann selbstverständlich die Musik, Tarjas Gesang. Alles ist so fantastisch, so einmalig arrangiert – man wird sofort in einen Bann gezogen, der einen bis zum Ende nicht mehr loslässt. Genauso geht es augenscheinlich auch dem Publikum, das zwischendurch immer wieder "Tarja! Tarja!" skandiert, was nicht nur diese zum Strahlen bringt, sondern auch den Mitwirkenden ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Auch mir, die sich völlig überwältigt diese tolle Show angesehen hat. Live dort dabei gewesen zu sein, war mit Sicherheit einfach grandios. Und es wirkt nichts irgendwie gekünstelt, man spürt einfach die sprühende Lebensfreude, die Tarja an den Tag legt und freut sich über den liebevollen, harmonischen Umgang aller Beteiligten miteinander. Gesanglich begleitet wird sie übrigens von Clementine Delauney (VISIONS OF ATLANTIS), Chiara Tricarico (MOONLIGHT HAZE) und von ihrem Bruder Toni Turunen.



Dieses Best-Of-Album ist sicherlich für Tarja-Fans ein Muss, aber auch eine gute Möglichkeit für diejenigen, die sie noch nicht oder noch nicht so gut kennen, sich von ihrer Musik bezaubern zu lassen. Ihr gesangliches, musikalisches Spektrum ist phänomenal und kommt schon zum Tragen, wenn man sich "nur" die beiden CDs anhört. Aber das Konzertereignis ist einfach das Sahnehäubchen mit Kirsche und Schokostreuseln auf dem Musiktörtchen. Falls jetzt jemand auf die Idee kommen könnte, dass ich Tarja mag, was soll ich dazu sagen? Stimmt. Ich wiederhole gerne noch einmal meine anfängliche Aussage: Musikgenuss in Perfektion und mit ganz viel Herzblut.