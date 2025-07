Warum fristet derart großartige Musik ein Dasein im Underground?

Ich hatte im Jahr 2023 bereits das Vergnügen, das mit "Aradia" betitelte vierte Album der schwedischen Metaller STYGIAN FAIR rezensieren zu dürfen. Das war damals eine echte Neuentdeckung, und entsprechend gespannt war ich, wie sich der aktuelle Langspieler im Vergleich dazu ausnehmen würde. "The Hidden Realm" ist noch eine Spur abwechslungsreicher und dabei gleichzeitig auch melodischer als der Vorgänger. Vielleicht liegt es an der sehr direkten und kristallinen Gesangsproduktion, denn die Stimme von Andreas Stoltz hat sogar noch an Ausstrahlungskraft gewonnen und erinnert in den höheren Tonlagen gar an den jungen John Arch. Diese Assoziation wollte sich bei "Aradia" noch nicht einstellen.

Die Reise in das Verborgene Reich wird einem durch die Band aus Umeå so angenehm wie möglich gemacht, und gerade der Einstieg mit den ersten drei Songs ist grandios. Allein der Titeltrack mit seinen fantastischen Melodien ist eine klare und unmissverständliche Aufforderung, das Album immer wieder aufzulegen und sich von der Musik von STYGIAN FAIR in eine Welt voller Schönheit und Geheimnis entführen zu lassen. 'Abide Your Master' ist nicht weniger großartig mit einer kurzen mystischen Einleitung im Stil von Bruce Dickinson und einem hymnischen Chorus. Auch die spannenden Dynamikwechsel sind erwähnenswert. Mehr in Richtung Doom der auserlesenen schwedischen Tradition tendiert 'Into The Well'. Die Gitarrenarbeit verdient hier Aufmerksamkeit. Auch 'Into The Realm' ist Epic Doom vom Feinsten: majestätisch, toll gesungen und eingängig. Und es ist einfach großartig, wie die wunderschönen Gesangslinien in 'What You're Fighting For' mit schweren Riffs unterlegt sind!

Seien wir mal ehrlich: Natürlich freut es Underground-Liebhaber wie uns, dass wir solche verborgenen musikalischen Juwelen genießen dürfen, aber ein wenig mehr Aufmerksamkeit hätte STYGIAN FAIR bei dieser hohen Qualität definitiv verdient. Schließlich ist "The Hidden Realm" bereits das fünfte Album der Diskografie, bei dem Harmonien, Härte und Tiefgründigkeit auf perfekte Weise kombiniert sind. Alle Zutaten für ein intensives und emotionales Hörerlebnis sind da. Sie müssen von den Metalfans nur wahrgenommen werden.