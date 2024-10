Auf diese Truppe ist Verlass - ein echtes Monument im modernen Heavy Rock.

In den vergangenen Jahren haben sich die Jungs von STEPFATHER FRED einen Ruf als fantastische Liveband erkämpfen können. Erst im vergangenen Jahr war die Band mit GHOSTHER und APRIL ART auf den Bühnen der Nation unterwegs und konnte dabei sicherlich wieder eine Vielzahl neuer Fans gewinnen, die von der emotionalen, leidenschaftlichen Performance der Truppe aus dem Allgäu angetan war und auch weiterhin ist. In wenigen Wochen startet der nächste Tourabschnitt, bei dem das Quartett erstmals das Material des neuen Longplayers "Rubicon" vorstellen wird - und angesichts der erneut fantastischen Eindrücke, die STEPFATHER FRED hier hinterlässt, könnte man sich sogar wünschen, dass die Band die Platte direkt mal komplett darbieten wird.

Im Grunde genommen hat der Vierer nämlich nichts an seinem bisherigen Erfolgsrezept verändert; dicke Gitarrenwände werden mit außerordentlicher Dynamik in Szene gesetzt, Frontmann Sebastian Schuster durchlebt erneut die ganze emotionale Palette und bestätigt seinen Ruf als einer der besten und vor allem vielseitigsten Shouter der ganzen Szene, und was den melodischen Unterbau des Albums betrifft, trifft man ein weiteres Mal auf wunderbare Widerhaken, vereinzelte Singalongs und penetrante Harmonien, die bekanntermaßen nicht von der Stange kommen. Den Arrangements haftet derweil ein dezent progressiver Touch an, gerade was die Rhythmusarbeit von STEPFATHER FRED anno 2024 anbetrifft. Und trotzdem werden die Batterien hier völlig entladen, ein satter Energieausschuss aufs Tableau gezaubert und straighte, zeitlose und doch sehr modern proudzierte Rocksongs angeboten, die mit der Trumpfkarte namens Vielschichtigkeit letztlich auch die gezielte Weiterentwicklung des Bandsounds forcieren.

Diese ungemein sympathische Truppe ist seit anderthalb Dekaden ein Garant für dreckigen, leidenschaftlichen und bewegenden Heavy Rock und übertrifft sich von Zeit zu Zeit auch mal wieder selbst. Mit "Rubicon" hat STEPFATHER FRED vielleicht sogar die bislang beste Scheibe in die Regale gestellt, und es wäre den Jungs so sehr zu wünschen, dass sich nun auch endlich mal der kommerzielle Erfolg einstellen wird - und das gerne umgehend!